شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة بـ«كورونا» ملقاة في فناء مستشفى شبين القناطر.. والمدير: «مهمتنا انتهت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورو لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ملقاة في فناء مستشفى شبين القناطر بجوار سيارة إسعاف.

وقال الدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر، إن السيدة حضرت إلى المستشفى منذ 3 أيام، وكانت تعاني من غيبوبة كبدية مع ارتفاع في درجة الحرارة وكحة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وإخضاعها للعلاج.

أضاف «منصور» أنه تم أخذ مسحة طبية للسيدة وإرسالها إلى المعامل المركزية، وأظهرت النتيجة إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى.

تابع: «المريض في مرحلة ما قبل الغيبوبة يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أن خرجت من غرفة العناية المركزة، وتمت إعادتها»، مؤكدا أنه «نما إلى علمي أنها هاجت وألقت بنفسها بجانب عربة الإسعاف».

وأكد مدير المستشفى أنه «لا صحة لما تردد حول أن المريضة أصيبت بالعدوى من المستشفى، لأنها لم تمكث إلا 3 أيام فقط، وفترة حضانة الفيروس 14 يومًا»، معبرا عن أسف إدارة المستشفى لتجاهل جهد جميع العاملين.

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