شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: توفير المواد الغذائية لأهالي عزبة المنشاوي وقرية الشيخ سليم بعد العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار توفير الدعم الكامل لأهالي عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة مركز السنطة وقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بعد عزلهما إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضراوات إلى عزبة المنشاوي، الأربعاء، شملت 2،4 طن سلع مقررات تموينية، و97 أسطوانة بوتاجاز، و2000 رغيف خبز، و300 كيلو لحمة، و200 كرتونة مواد غذائية.

وفي قرية كفر الشيخ سليم، تم إدخال 240 كيلو لحمة، و500 كرتونة و286 شنطة سلع غدائية، وصرف حصة الدقيق لمدة 7 أيام لعدد 2 مخبز بالقرية بإجمالي 252 شيكارة، وتوفير أسطوانات غاز بكميات كافية لعدد 1 مستودع، وضخ سيارات بوتاجاسكو لتوزيع الأسطوانات داخل القرية، وصرف 50% من الحصة التموينية وعدد 8 مشروع جمعيتي، إلى جانب توفير 700 كرتونة مواد غذائية و300 كيلو لحمة بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجامعة طنطا.

وأكد المحافظ استمرار أعمال التطهير والتعقيم بقرية كفر الشيخ سليم وعزبة المنشاوى بمشاركة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، بجانب توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشددًا باستمرار أعمال التطهير على مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.