شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصابين بفيروس كورونا بين المصريين العائدين من واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية في البحر الأحمر أن نتائج الفحص والتحاليل أثبتت إصابة 4 مصريين من بين العائدين من واشنطن في مطار مرسى علم.

والمصابون الأربعة قادمون على متن الرحلة الرابعة من واشنطن، وثبت إيجابية تحاليلهم من بين 12 حالة كان مشتبه فيها، بينما ثبت سلبية 8 حالات.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الحالات الأربعة الإيجابية إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية.

كان مطار مرسي استقبل، الثلاثاء، الرحلة الرابعة للمصريين العائدين من واشنطن، وتم نقلهم إلى أحد الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.