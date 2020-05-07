شكرا لقرائتكم خبر عن يستوعب 80 حالة فقط.. «عزل تعليم مدني البحيرة» يستقبل 81 مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، إن عدد الحالات التي استقبلها المركز منذ بدء تشغيله يوم الجمعة الماضي وصل إلى 81 حالة.

أضاف «شاهين»، في بيان، الأربعاء، أن الحالات التي استقبلها المركز محولة من مستشفى الصدر بدمنهور ومستشفيات محافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية، مشيرًا إلى أن المركز يستوعب 80 مصابًا من الحالات الإيجابية التي لا تستدعى حالتها الصحية الحجز في المستشفيات.

وقال الدكتور محمد العسكري، عضو الطاقم الطبي بالمركز، إن معظم الحالات الموجودة بالمركز مستقرة، وبعضهم يشكو من غثيان وحموضة في المعدة، وعدد بسيط يشكو من مشكلة في التنفس، ولكن بصفة عامة الجميع حالاتهم مستقرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «المتحدث الإعلامى» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.