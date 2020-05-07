10 معلومات خطيرة عن الغواصة S43 المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الغواصة إس 43 من طراز 209 /1400، ألمانية الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عنها: ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عنها: أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الغواصة إس 43 من طراز 209 /1400 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وفيما يلى أبرز المعلومات عنها: وفيما يلى أبرز المعلومات عنها: الثالثة من أربع غواصات تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا وبدأ التعاقد عام 2014 فى عهد الرئيس السيسي تساهم فى تعزيز قدرات مصر الدفاعية وكفاءتها القتالية وتساعد فى تحقيق الأمن البحرى وحماية السواحل المصرية تساعد فى حماية مصالح مصر الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط وتعتبر نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية فى تسليح الغواصات Advertisements من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن تستطيع زرع الألغام البحرية تقوم باستهداف المواقع البرية الساحلية ودورها مهم فى مرافقة وحماية مروحيات الطائرات تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميلا بحريا تبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو فى الساعة تغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء وتضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد تتضمن مخزن يسع 14 طوربيدا ومزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية وتمتلك مجموعة كبيرة من الإجراءات الدفاعية تم تصنيعها فى شركة تيسن كروب الألمانية

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