إنفوجراف.. تأمين امتحانات الثانوية من فيروس كورونا "كمامات وبوابات تعقيم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021. عن بعض الأرقام الخاصة بعملية الامتحانات وتكلفة تأمينها ونستعرض فيما يلى أهم 10 أرقام ذكرها الوزير فى اجتماع اللجنة: ونستعرض فيما يلى أهم 10 أرقام ذكرها الوزير فى اجتماع اللجنة: عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادات الدبلومات الفنية يبلغ 740 ألف طالب 5000 لجنة على مستوى الجمهورية بزيادة نسبتها 60% 14 طالب فقط فى اللجنة الواحدة Advertisements تركيب 5000 بوابة تعقيم على الـ5000 لجنة تكلفة الإجراءات الاحترازية لعقد الامتحانات 950 مليون جنيه تكلفة التأمين العادى كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه التكلفة الإجمالية لعقد وتأمين الامتحانات تبلغ نحو مليارى و250 مليون جنيه مليون و200 ألف طالب يؤدون امتاحانات أولى وثانية ثانوى من منازلهم إلكترونيا طلبنا 132 مليار جنيه فى الموازنة ووزارة المالية وافقت على 109 مليار جنيه فقط



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