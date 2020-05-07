شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تخاطب الصحة والوزراء لحل مشكلة تكليف دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو مغربى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن نقابة القاهرة قد وجهت خطاب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لطلب حل مشكلة تكليف دفعة صيادلة 2018، مؤكدا أن طلاب الدفعة متأهبين لخوض حرب مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض.

وأوضح مغربى، لليوم السابع، أن الخطاب أشار إلى أن الصيادلة تلقوا أعلى وأرقى درجات التعليم الطبى والصيدلى وتعرفوا على مستجدات العلوم الصيدلانية الحديثة، وجاهزون بكل أسلحتهم، إلا أن تعطل تكليفهم حتى الآن حال دون مسهامتهم فى الاشتراك فى عمليات مكافحة هذا الفيروس.

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وأضافت النقابة فى خطابها: كما أن بعد توجيه الرئيس بعودة حملات 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن شرسطان الثدى، والسمنة، وكان للصيادلة النصيب الأكبر فى تلك الحملة، وفى ظل تلك الظروف والعجز الكبير فى عدد الأطباء، وانشغالهم بكورونا، فتكليف الصيادلة دفعة 2018 سوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف الحملة، وخاصة أن بعض أبناء تلك الدفعة استشهد بعد أن أبلى بلاء حسنا فى عمله، وأصيب بكورونا، وهو الصيدلى محمد على، الذى توفى بسبب فيروس كورونا أثناء تأديتة عمله.

وتابعت: وكلنا نرى أن دول العالم تفتح ذراعيها لكل الكوادر الطبية، فى ظل أزمة كورونا، والتطور الذى حدث للعالم لمكافحة الأوبئة، مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تكليف دفعة صيادلة 2018، وتوزيعهم على الأماكن المناسبة ليأخذوا أماكنهم فى صفوف جيش مصر الأبيض.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، إن النقابة ليس لديها حصر بأعداد أعضائها المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب إخطارها بحصر الصيادلة المصابين بالفيروس، لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لأعضائها، وأسرهم.