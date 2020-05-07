شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 35 من المصريين العالقين في جنوب السودان إلى مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأربعاء، رحلة شركة «مصر للطيران» لإعادة المصريين العالقين في جنوب السودان.

وأكد عماد إمام، مدير الإعلام بالمطار، الأربعاء، أن الرحلة أقلت 35 من المصريين العالقين في جنوب السودان طبقًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات لإجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه جرى إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة حالتهم الصحية ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه جرى تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات، حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من جنوب السودان