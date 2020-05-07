شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تعقيم أوراق الامتحانات.. ودور ثاني لـ«طلاب العزل» بدرجات كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تأمين جميع لجان الثانوية العامة ببوابات للتعقيم، مشيرًا إلى أن أوراق الامتحانات سيتم تعقيمها كذلك.

أضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الوزارة ستطلب من موازنة الدولة دعمًا إضافيًا خاصة في ظل احتياطات «كورونا»، مشيرًا على أن الوزارة استثمرت منذ فترة في «التعليم عن بُعد»، ما ساعدها في التعامل مع أزمة «كورونا».

وأوضح الوزير أن «التعليم عن بُعد»، وُجد ليستمر ولا توجد أي نية للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة تتعرض لضغوط شديدة مثل كل دول العالم، وأن الوزارة تحاول تقليل مطالبها منها، مؤكدًا أنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعلان جميع تفاصيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في 15 مايو الجاري.

وفيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة الذين يُمكن أن يكونوا في مستشفيات العزل بسبب «كورونا» أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، قال الوزير إنه سيتم إجراء امتحانات دور ثاني لهم، ومن حقهم الحصول على درجات كاملة.