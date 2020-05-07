شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن قريتي صفط تراب والعامرية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحة بمحافظة الغربية انتهاء فترة الحجر الصحي في قريتي صفط تراب والعامرية اعتبارا من التاسعة مساء الأربعاء، لانقضاء مدة العزل.

كانت محافظة الغربية طبقت الحجر الصحي على قريتي صفط التراب والعامرية بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى اتخاذ قرار تطبيق العزل عليها.

وحرصت المحافظة على تقديم العون والمساعدات لكافة الأهالي من سلع غذائية وطبية، والرعاية طبية مستمرة.

وطوال الفترة الماضية، تم غلق مداخل ومخارج القريتين من قبل القوات الأمنية ومنع الدخول إلى القرية.