شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن قريتي صفط تراب والعامرية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحة بمحافظة الغربية انتهاء فترة الحجر الصحي في قريتي صفط تراب والعامرية اعتبارا من التاسعة مساء الأربعاء، لانقضاء مدة العزل.
كانت محافظة الغربية طبقت الحجر الصحي على قريتي صفط التراب والعامرية بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى اتخاذ قرار تطبيق العزل عليها.
وحرصت المحافظة على تقديم العون والمساعدات لكافة الأهالي من سلع غذائية وطبية، والرعاية طبية مستمرة.
وطوال الفترة الماضية، تم غلق مداخل ومخارج القريتين من قبل القوات الأمنية ومنع الدخول إلى القرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,588
-
تعافي
1,815
-
وفيات
469
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الحظر عن قريتي صفط تراب والعامرية في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.