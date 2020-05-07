شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الخميس والجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الثلاث أيام المقبلة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري غائم جزئي، معتدل على السواحل الشمالية غائم جزئي مع شبورة، مائل للحرارة على شمال الصعيد مشمس مع شبورة، حار على جنوب الصعيد مشمس.

والطقس ليلًا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32 – 19»، الإسكندرية «28– 19»، قنا «34- 22»، الأقصر «35 – 23»، أسوان «35 – 23».

وعن حالة الطقس يوم الجمعة، فهناك ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد. وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 16»، الوجه البحري «33 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 17»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 24»، شمال الصعيد «35 – 18»، جنوب الصعيد «38 – 24».

أما طقس السبت المقبل، فتنخفض درجات الحرارة ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:القاهرة الكبرى «28 – 16»، الوجه البحري «28 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 22»، شمال الصعيد «29 – 18»، جنوب الصعيد «38 – 23».