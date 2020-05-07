شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: 50 محطة لرصد التلوث الهواء فى القاهرة الكبرى و16 بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، أن تلوث الهواء أحد أهم المشكلات التى تواجهها الحكومة، ما جعلها فى قائمة أبرز أولوياتها فى رؤية مصر 2030 للحد من تلوث الهواء، تحقيقًا للهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجعل المدن والمستوطنات، البشرية شاملة للجميع وآمنة.

وقد اتخذت الدولة إجراءات نحو تفعيل منظومة تحسين جودة الهواء من خلال وضع شبكة للرصد وإعداد أنظمة إنذار المبكر والتنبؤ؛ حيث بلغ عدد محطات شبكات الرصد التى تم تركيبها وتشغيلها حوالى ٩٣ محطة، تساهم فى رسم خريطة يومية بمستويات تركيز الملوثات فى الهواء، ومن ثم إعداد أنظمة للتنبؤ.

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وتتوزع تلك المحطات بواقع 50 محطة بالقاهرة الكُبرى، 8 محطات بالأسكندرية، 14 بمحافظات الدلتا، و16 بمحافظات الصعيد، و5 محطات بسيناء ومُدن القناة، وتم توزيع المحطات بمناطق مختلفة، بحيث تم وضع 19 محطة بمناطق صناعية، و38 محطة بمناطق سكنية، و10 محطات بمناطق مرورية، و22 محطة فى مناطق ذات طبيعة متداخلة، و2 فى مناطق مرجعية، و2 محطات متنقلة.

وتم توزيع المحطات بالقاهرة الكُبرى، على النحو التالى: 8 محطات بالمناطق الصناعية، و15 محطة بالمناطق السكنية، و9 محطات بالمناطق المرورية، و16 محطة بالمناطق ذات الطبيعة المتداخلة، و2 محطات متنقلة، وفى الإسكندرية: 3 محطات بالمناطق الصناعية، و4 بالمناطق السكانية، ومحطة بالمناطق ذات الطبيعة المتداخلة، وفى الدلتا: 4 محطات بمناطق صناعية، و8 بمناطق سكنية، و2 بمناطق ذات طبيعة متداخلة، وفى الصعيد: 3 محطات فى المناطق الصناعية، و9 محطات فى المناطق العمرانية، فى سيناء ومدن القناة: محطتان فى المناطق العمرانية، ومحطتان فى مناطق مرجعية، ومحطة بمناطق صناعية.

وقد حددت رؤية مصر 2030 مؤشرات قياس أداء البيئة التى وجهت بأن تصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد بحلول عام 2030.