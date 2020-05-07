جامعة الأزهر: المدينة الجامعية استقبلت 1000 عائد من الخارج لقضاء الحجر الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مدن جامعة الأزهر، الفوج الثالث من المصريين العائدين من بعض الدول العربية لتأدية مدة الحجر الصحى بمبانى المدينة الجامعية بمدينة نصر.
وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن شكره للأطباء والعاملين بالمدن لحسن تعاونهم في استضافة العائدين، مؤكدا أن تكاتف الجميع والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سيكون عامل قوي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال إن المدن الجامعية ترحب باستضافة الأشقاء المصريين من العائدين من الدول العربية خلال هذه الجائحة وتشيد بدور الدولة في خطتها لعودة العالقين بالخارج.
وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على المستشفيات، أن المدن استقبلت مايقرب من ألف مواطن وستستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة.
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