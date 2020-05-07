شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخطاب الدينى حيوى وديناميكى وليس بمعزل عن الناس وقضايا العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طباعة الجزء الثانى من كتاب "مائة خطبة عصرية فى قضايا الساعة" من الخطبة الحادية والخمسين حتى المائة، ضمن جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطى الصحيح، وتوفير مادة علمية رفيعة المستوى للأئمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الخطب مختارة من الخطب العصرية فى قضايا الساعة، والتى تم أداؤها بالفعل فى إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لتقديم خطاب دينى عصرى رشيد مستنير نابع من روح العصر وتحدياته، يراعى واقع الناس وحاضرهم وظروف زمانهم ومكانهم، مع الحفاظ على ثوابت الدين والتحرك فى إطار متغيراته".

وأوضحت الوزارة أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قدم للكتاب بمقدمة أكد فيها، أن الخطاب الدينى خطاب حيوى وديناميكى ومتجدد، وليس بمعزل عن دنيا الناس وقضايا العصر، وأنه حيث تكون المصلحة يكون الخطاب الدينى المستنير .

وأوضح وزير الأوقاف أن هذا الجزء يسلط الضوء على قضايا فى غاية الأهمية من قضـايـا الساعة، مثل: ضوابط البيع والشراء، النفع العام فى ميزان الشرع الشريف ، التنمية الشاملة وسبل تحقيقها، حماية الشأن العام والمصلحة العامة، رعاية المسنين وحقوقهم ، واجب المعلم والمتعلم، الحفاظ على البيئة وأثره فى التنمية، وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية، وغير ذلك من الموضوعات الهامة والحيوية، قصد إحداث تغيير جذرى فى بنية الخطاب النمطية بالتحول إلى بنية أكثر عصرية وتفاعلاً مع قضايا العصر ومستجداته، وبما يؤدى إلى تصحيح الصورة الذهنية السلبية التى تكونت تجاه الخطاب الدينى فى مراحل الجمود الفكرى .