شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكليف باسم عيسى قائما بأعمال مديرا لمستشفى حميات إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2020، بتكليف الدكتور باسم السيد عيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، بالقيام بأعمال مدير المعهد ومدير مستشفى حميات إمبابة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.