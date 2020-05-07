شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فعلت مصر التباعد الاجتماعى لمنع انتشار فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحقيق التباعد الاجتماعى منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفى مقدمتها حظر التجوال الجزئى.

وفى هذا الصدد، نستعرض فى ضوء الخطة الإجراءات الحكومية لتحقيق التباعد الاجتماعى على النحو الآتى:

1- تعليق حركة الطيران من وإلى مختلف المؤانى الجوية.

2- حظر التجوال الجزئى من الساعة 7 مساء (التى تم تمديدها لاحقا إلى الساعة الثامنة مساء) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، وفى رمضان تبدأ من الساعة 9 مساء.

3- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين وتجديد التعليق لأسبوعين تاليين، ثم لإشعار آخر وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

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4- منع التجمعات وإلغاء الفعاليات الجماهيرية والمناسبات الاجتماعية وتعليق الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ومنع إقامة صلوات الجماعة بالمساجد والكنائس والاحتفالات الدينية.

5- غلق المولات والمقاعى والمطاعم والكافتريات (مع السماح بتوصيل الطلبات للمنازل) وتقييد مواعيد عمل المحال التجارية حتى الساعه 5 مساء، وغلق كامل للمحال التجارية فى يومى الجمعة والسبت عدا (الصيدليات ومحال السوبر ماركت).

6- إجلاء المصريين من "ووهان" الصينية منبع الجائحة، والرعايا المصريين العالقين والمقيمين بالخارج ممن لهم الرغبة فى العودة لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية (توفير أماكن للعزل لمدة 14 يوما على نفقة الدولة).

7- تخفيض البنك المركزى المصرى للرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلى ومعاملات نقاط البيع للحد من تداول النقد الورقى والتحول إلى المعاملات الإليكترونية عبر الإنترنت.

8- تخفيض الموظفين بالمصالح الحكومية إلى حوالى 50% (دون المساس برواتبهم) وتخفيض العمالة بالقطاعين العام والخاص على النحو الذى يسمح باستمرار العمل مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

9- اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية العاملين بالأنشطة الاقتصادية.