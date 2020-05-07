شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "أيمن شويقة" .. الشهيد المجسدة شخصيته فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى مسلسل "الاختيار" اهتماما ومتابعة كبيرة من الشعب المصرى عامة ومحافظة دمياط خاصة، واحتل مكانة فى اليوم الرمضانى لتلتف حوله العائلة من كبيرها حتى صغيرها لمشاهدته ومشاهدة قصة حياة الشهداء وتضحياتهم، وخاصة وأن من بين كتيبة العقيد أحمد المنسى الشهيد أحمد العربى ابن مركز الزرقا، ولكن زاد إعجاب أبناء المحافظة عندما انتهت الحلقة الثالثة عشر بمشهد استشهاد الشهيد محمد أيمن شويقة، والمعروف إعلاميا بـ"مارد سيناء"، عندما احتضن أحد التكفيريين قبل أن يفجر الحزام الناسف ليفتدى زملاءه، ونجح مسلسل الاختيار فى الاستمرار فى جذب المشاهدين كما نجح فى توثيق بطولات أبناء القوات المسلحة.



الرئيس يستقبل والد الشهيد

”الخليج 365” تواصل مع والده الشهيد محمد أيمن الملقب بمارد سيناء: الذى أكد حرصه الشديد على متابعة المسلسل منذ البداية مضيفا أن مسلسل الاختيار لا يمثل فقط الشهيد أحمد المنسى بل يمثل كل شهداء الوطن والذين اختاروا التضحية بحياتهم من اجل الوطن وقدموه على أنفسهم.



الشهيد

مضيفا المسلسل جدد الذكريات وصحى المواجع فينا وتابع قائلا "إبنى مش خسارة فى مصر" واللى عمله إبنى وسام على صدرى وشىء أفخر به طوال العمر.

وأشار والد الشهيد المجند محمد أيمن شويقة والملقب بمارد سيناء إلى أن نجله أحد القلائل الذين كرمتهم الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنتاج فيلم تسجيلى عنه يحكى بطولاته وكيف أثر نفسه واحتضانه لأحد الإرهابيين الذين كان يرتدى حزاماً ناسفاً وافتدى زملاءه من كتيبة الصاعقة.



الشهيد

وأكدت عزة درويش والدة الشهيد محمد أيمن شويقة أن ابنى مصدر فخر لى ولجميع العائلة ووسام على صدورنا مهما مرت السنين وتابعت قائلة أتابع المسلسل يوميا وابكى وادعى لابنى ولكل الشهداء وأنا متأكدة أن دماء ابنى لم تذهب هباءً، مضيفة محمد إبنى لسه عايش فقلبى ووجدانى" ومحمد ما متش وانا مش زعلانة لأن محمد قبل استشهاده أخذ حقه وجاب لى حقه من قاتله بعد أن إحتضن المجرم الإرهابى وانفجر الحزام الناسف بهما.



الشهيد محمد ايمن شويقه

وتابعت قائلة: محمد ضحى بنفسه وأنقذ زملاءه وقاداته وده واجبه اللى انا ربيته عليه هو واخواته وكمان أولادى الاثنين أشقاء محمد مش خسارة فى مصر كله يهون علشان بلدنا.

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خال الشهيد

وقالت والدة الشهيد، أن المسلسل جسد بطولات نجلها وجعلها تعيش لحظة استشهاده وهذا العمل هادف وملئ بالبطولات، مؤكدة عندما شاهدنا لقطة الاستشهاد وجدت أن قلبى بيتخلع من مكانه وكأن محمد استشهد بالأمس وانفجرت فى البكاء بشده، وقالت ربنا لا يكتبها على أحد.



والد الشهيد

وأكد وليد درويش خال الشهيد، أن الشباب المصرى فى حاجة ماسة لمشاهدة مثل هذه الأعمال الدرامية ليتعرف على بطولات الجيش المصرى ويقتدى بأصحاب البطولات القومية والوطنية كنموذج احمد منسى وغيره من شهداء الواجب الوطنى معبرا عن فخره بعد أن أعلن بيتر ميمى مخرج المسلسل والفنان أمير كرارة أن مشهد استشهاد الشهيد ياسر هو مشهد استشهاد نجل شقيقتى محمد أيمن شويقة.



والدة الشهيد محمد ايمن

وعن مسلسل الاختيار قال إسلام شويقة شقيق الشهيد، أننا منذ استشهاد أخى ونحن لا نشاهد التليفزيون إلا قليلا ولكننا منذ بدء شهر رمضان ونحن نتابع مسلسل الاختيار وفوجئنا بالاتصالات من هنا وهناك أن مسلسل الاختيار يعرض لحظة استشهاد شقيقى، وفى تلك اللحظة قلبى قبض وشعرت أننى اسمع الخبر لأول مرة، وعندما شاهدنا لقطة الاستشهاد.

يذكر أن الشهيد المجند محمد أيمن شويقة والملقل بمارد سيناء استشهد يوم 15 /12 /2015بعد أن أنقذ 8 من زملائه 2 ضباط، و4 جنود، واثنين من السائقين، من الحزام الناسف الذى كان يحمله أحد العناصر التكفيرية الضالة، لتفجير الموقع الذى كانت تتم مداهمته بمنطقة زارع الخير فى قرية المساعيد بمدينة العريش.

وشويقة من مواليد محافظة دمياط مركز كفر سعد، قرية الإبراهيمية القبلية، لم يتجاوز عامه العشرين، فهو من مواليد 1 يناير 1995، وكان يفصله عن عيد ميلاده الحادى والعشرين 15 يوما فقط، قدم حياته فداء لمصر حاصل على مؤهل متوسط دبلوم ثانوى صناعى قسم زخرفة، والتحق بالقوات المسلحة فى 20 أكتوبر 2014، ويعمل مع رفاقه من وحدات الصاعقة فى شمال سيناء منذ شهر فبراير الماضى.

حيث كان متميزا بين أقرانه فى اللياقة البدنية، وكان أيضا ضمن مجموعات المهام الخاصة، التابعة لوحدات الصاعقة فى شمال سيناء، التى تشترك فى المهام والعمليات الخطرة، وكانت هناك مهمتين على كاهل وحدات الصاعقة تنفيذهم ليلة استشهاده، الأولى تأمين فوج أجازات مجندين، والثانية مداهمة بؤرة إرهابية بقرية المساعيد بالعريش، وكان مقرر أن يشترك المجند البطل فى مهمة تأمين الفوج، إلا أنه أصر وطلب من قائده المباشر تغيير المهمة ليشارك فى المداهمة ويلقى ربه شهيدا من أجل تراب الوطن.