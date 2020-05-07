تعرف على أفضل 25 ملعب حول العالم.. ستاد القاهرة فى المركز الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن استاد القاهرة الدولى يتصدر أفضل ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث احتل المركز الأول من بين 25 معلب كرة بما في ذلك برنابيو وسان ماميس.
وأوضحت الصحيفة أن السعة وجودة المراحيض تؤخذ فى الاعتبار عندما يتجادل المشجعون حول أفضل الملاعب في العالم.
وكشف استطلاع حديث أجري لتحديد الأساس الذي يحمل هذا الشرف بعض النتائج المفاجئة، حيث احتل استاد القاهرة المركز الأول، بينما جاء توتنهام فى المركز 21 على الرغم من كونه أغلى ملعب تم بناؤه على الإطلاق.
وجاءت نتيجة استطلاع أجرته "ماركا" لصحيفة "صن" الرياضية، كالآتي:
1 استاد القاهرة الدولي
الفريق المضيف: الأهلي
السعة: 75.000
المكان: القاهرة ، مصر
2 سانتيجو برنابو
الفريق المضيف: ريال مدريد
القدرة الاستيعابية: 81.044
المكان: مدريد ، أسبانيا
3- نو كامب
الفريق المضيف: برشلونة
القدرة الاستيعابية: 99354
المكان: برشلونة ، أسبانيا
4 تشيلي دي تشيلي
القدرة الاستيعابية: 47347
المكان: سانتياجو ، تشيلي
5 سان ماميس
الفريق المضيف: اتلتيك بلباو
السعة: 53،289
الموقع: بلباو ، أسبانيا
6 واندا متروبوليتانو
الفريق المضيف: أتلتيكو مدريد
السعة: 68.456
المكان: مدريد ، أسبانيا
7 أنفيلد
الفريق المضيف: ليفربول
القدرة الاستيعابية: 54.074
المكان: ليفربول ، إنجلترا
8 لا بومبونيرا
الفريق المضيف: بوكا جونيورز
السعة: 49000
المكان: بوينس آيرس ، الأرجنتين
9 سيجنال ايدونا بارك
الفريق المضيف: بوروسيا دورتموند
القدرة الاستيعابية: 81.360
الموقع: دورتموند ، ألمانيا
10 محمد الخامس
السعة: 52000
المكان: الدار البيضاء ، المغرب
11- ستاد رادس الأوليمبى
السعة: 60.000
المكان: رادس ، تونس
12 ويمبلي
الفريق المضيف: منتخب إنجلترا
السعة: 90.000
الموقع: لندن ، إنجلترا
13 ترافورد القديم
الفريق المضيف: مانشستر يونايتد
السعة: 76 ألف متفرج
الموقع: مانشستر ، إنجلترا
14 ماراكانا
الفريق المضيف: منتخب البرازيل ، فلامينجو ، فلومينينسي
السعة: 78،838
الموقع: ريو دي جانيرو ، البرازيل
15 سان سيرو
الفريق المضيف: إي سي ميلان ، إنتر ميلان
القدرة الاستيعابية: 80،018
الموقع: ميلانو ، إيطاليا
16 أليانز أرينا
الفريق المضيف: بايرن ميونيخ
السعة: 75،024
المكان: ميونيخ ، ألمانيا
17 فيلودروم
الفريق المضيف: مرسيليا
القدرة الاستيعابية: 67394
المكان: مرسيليا ، فرنسا
18 إستاديو دا لوز
الفريق المضيف: بنفيكا
القدرة الاستيعابية: 65647
المكان: لشبونة ، البرتغال
19 جوهان كرويف أرينا
الفريق المضيف: أياكس
السعة: 54990
المكان: أمستردام ، هولندا
20 مونيمنتال
الفريق المضيف: ريفر بليت
القدرة الاستيعابية: 70،074
المكان: بوينس آيرس ، الأرجنتين
21 ملعب توتنهام هوتسبور
الفريق المضيف: توتنهام هوتسبر
القدرة الاستيعابية: 62303
الموقع: لندن ، إنجلترا
استاد توتنهام هوتسبر
22 استاد أزتيكا
الفريق المضيف: منتخب المكسيك ونادي أمريكا وكروز أزول
القدرة الاستيعابية: 87،523
الموقع: مدينة مكسيكو ، المكسيك
23 ملعب سوكر سيتي
الفريق المضيف: منتخب جنوب أفريقيا ، كايزر تشيفز
السعة: 94،736
الموقع: جوهانسبرغ ، جنوب أفريقيا
ملعب مدينة كرة القدم
24 سيلتيك بارك
الفريق المضيف: سلتيك
القدرة الاستيعابية: 60411
25 استاد آزادي
الفريق المضيف: منتخب إيران
القدرة الاستيعابية: 78116
الموقع: طهران ، إيران
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