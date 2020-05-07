شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 25 ملعب حول العالم.. ستاد القاهرة فى المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن استاد القاهرة الدولى يتصدر أفضل ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث احتل المركز الأول من بين 25 معلب كرة بما في ذلك برنابيو وسان ماميس.

وأوضحت الصحيفة أن السعة وجودة المراحيض تؤخذ فى الاعتبار عندما يتجادل المشجعون حول أفضل الملاعب في العالم.

وكشف استطلاع حديث أجري لتحديد الأساس الذي يحمل هذا الشرف بعض النتائج المفاجئة، حيث احتل استاد القاهرة المركز الأول، بينما جاء توتنهام فى المركز 21 على الرغم من كونه أغلى ملعب تم بناؤه على الإطلاق.

وجاءت نتيجة استطلاع أجرته "ماركا" لصحيفة "صن" الرياضية، كالآتي:

1 استاد القاهرة الدولي

الفريق المضيف: الأهلي

السعة: 75.000

المكان: القاهرة ، مصر

2 سانتيجو برنابو

الفريق المضيف: ريال مدريد

القدرة الاستيعابية: 81.044

المكان: مدريد ، أسبانيا

3- نو كامب

الفريق المضيف: برشلونة

القدرة الاستيعابية: 99354

المكان: برشلونة ، أسبانيا

4 تشيلي دي تشيلي

القدرة الاستيعابية: 47347

المكان: سانتياجو ، تشيلي

5 سان ماميس

الفريق المضيف: اتلتيك بلباو

السعة: 53،289

الموقع: بلباو ، أسبانيا

6 واندا متروبوليتانو

الفريق المضيف: أتلتيكو مدريد

السعة: 68.456

المكان: مدريد ، أسبانيا

7 أنفيلد

الفريق المضيف: ليفربول

القدرة الاستيعابية: 54.074

المكان: ليفربول ، إنجلترا

8 لا بومبونيرا

الفريق المضيف: بوكا جونيورز

السعة: 49000

المكان: بوينس آيرس ، الأرجنتين

9 سيجنال ايدونا بارك

الفريق المضيف: بوروسيا دورتموند

القدرة الاستيعابية: 81.360

الموقع: دورتموند ، ألمانيا

10 محمد الخامس

السعة: 52000

المكان: الدار البيضاء ، المغرب

11- ستاد رادس الأوليمبى

السعة: 60.000

المكان: رادس ، تونس

12 ويمبلي

الفريق المضيف: منتخب إنجلترا

السعة: 90.000

الموقع: لندن ، إنجلترا

13 ترافورد القديم

الفريق المضيف: مانشستر يونايتد

السعة: 76 ألف متفرج

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الموقع: مانشستر ، إنجلترا

14 ماراكانا

الفريق المضيف: منتخب البرازيل ، فلامينجو ، فلومينينسي

السعة: 78،838

الموقع: ريو دي جانيرو ، البرازيل

15 سان سيرو

الفريق المضيف: إي سي ميلان ، إنتر ميلان

القدرة الاستيعابية: 80،018

الموقع: ميلانو ، إيطاليا

16 أليانز أرينا

الفريق المضيف: بايرن ميونيخ

السعة: 75،024

المكان: ميونيخ ، ألمانيا

17 فيلودروم

الفريق المضيف: مرسيليا

القدرة الاستيعابية: 67394

المكان: مرسيليا ، فرنسا

18 إستاديو دا لوز

الفريق المضيف: بنفيكا

القدرة الاستيعابية: 65647

المكان: لشبونة ، البرتغال

19 جوهان كرويف أرينا

الفريق المضيف: أياكس

السعة: 54990

المكان: أمستردام ، هولندا

20 مونيمنتال

الفريق المضيف: ريفر بليت

القدرة الاستيعابية: 70،074

المكان: بوينس آيرس ، الأرجنتين

21 ملعب توتنهام هوتسبور

الفريق المضيف: توتنهام هوتسبر

القدرة الاستيعابية: 62303

الموقع: لندن ، إنجلترا

استاد توتنهام هوتسبر

22 استاد أزتيكا

الفريق المضيف: منتخب المكسيك ونادي أمريكا وكروز أزول

القدرة الاستيعابية: 87،523

الموقع: مدينة مكسيكو ، المكسيك

23 ملعب سوكر سيتي

الفريق المضيف: منتخب جنوب أفريقيا ، كايزر تشيفز

السعة: 94،736

الموقع: جوهانسبرغ ، جنوب أفريقيا

ملعب مدينة كرة القدم

24 سيلتيك بارك

الفريق المضيف: سلتيك

القدرة الاستيعابية: 60411

25 استاد آزادي

الفريق المضيف: منتخب إيران

القدرة الاستيعابية: 78116

الموقع: طهران ، إيران