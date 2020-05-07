شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: اجتماع الحكومة اليوم لإعلان المواعيد الجديدة لحظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أعادت رحلتين من العالقين بالكويت أول أمس، فضلا عن 3 رحلات أمس، موضحا أن الكويت أعفت العالقين من رسوم مختلفة والإقامة وتحملت تكاليف نقلهم.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء الفحص الطبي للعائدين من الكويت ثم جرى نقلهم إلى مراكز العزل بالمدن الجامعية على حساب الحكومة أما من يختار الإقامة بالفنادق يتحمل تكاليف الإقامة، مشيرا إلى أن رحلات إعادة العالقين بالكويت ستستمر من اليوم حتى 16 مايو بمعدل 3 رحلات يوميا.

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وحول ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، قال:«كان متوقعا وسبق أن حذرنا من التزاحم الذي ندفع ثمنه، كون الزيادة الحالية نتيجة زحام خلال الأسبوع ما قبل رمضان، ولنكن صرحاء التزام المواطنين بالإجراءات بدأ يقل وأصبح هناك نوع من التساهل».

وأشار إلى نجاح تجربة وضع الشباب والحالات التي تعاني من أعراض خفيفة بالمدن الجامعية، حيث يصل متوسط مدة الإقامة بها حتى الشفاء 4 أيام فقط، لافتا إلى أن السبب ربما يرجع إلى العامل النفسي وإحساس المريض أنه لا يتواجد في مستشفى وبالتالي فإن حالته مستقرة.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات الفترة المقبلة، ومن الوارد تخطي الإصابات 400 حالة يوميا، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر، ومن المتوقع الاستمرار على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، ثم ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات.