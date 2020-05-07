شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تحويلات جديدة على طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب إنشاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية أمام حركة السيارات بسبب أعمال تطوير لطريق الإسماعيلية الصحراوى التى تستغرق شهرين، لفصل الحركة المرورية عن منطقة الاعمال منعا للزحام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وتجرى إدارة المرور، أعمال تطوير طريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل ولمدة شهرين، إستكمالاً لأعمال رفع الكفاءة.

وتشمل التحويلات المرورية

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانياً: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والإستكمال بالمسطح إتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى إتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى أو محور سعد الدين الشاذلى إتجاه العبور.

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القادم من محور جسر السويس يسلك يميناً إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والإستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى، وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيريةبالمنطقة محل الأعمال.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.