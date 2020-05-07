شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تقييم الأبحاث يتم على أساس نجاح أو رسوب ولا تصحح بدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،: أفتي أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل" !، متابعا: الحقيقة: يتم تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح ـ رسوب" فقط ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا أاو مدفوع الأجر.

وأضاف الوزير: لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات.

وأوضح الوزير، أنه تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو" هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب "الطلاب" عليه للمستقبل وكذلك فهو افضل صحيًا في هذه الظروف، أما الحل الورقي فهو حل متاح "لمن يتعذر عليه استخدام المنصة" ولكن من يستطيع نود تشجيعه علي استخدامها بكل تاكيد.