شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية: صيام من ينام فى نهار رمضان صحيح ومقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية ردا على سؤال حول من ينام خلال نهار شهر رمضان، خلال برنامج مساء dmc المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن الصيام صحيح ومقبول لأن شرط الصيام وقبوله هو عدم تناول الطعام أو الشراب أو أى أمر من المفطرات طوال فترة الصيام، والنوم ليست من تلك الأشياء فالصوم صحيح ولكن بشرط أن يحاول أن يؤدى الصلوات فى أوقاتها قدر المستطاع.

من جانب آخر، قدم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، روشتة للبرنامج الرمضانى للمسلمين في ظل الاحتراز من وباء فيروس كورونا المعدى، وغلق المساجد على مستوى العالم ووقف صلاة الجمع والجماعة.

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وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، في فيديو خاص لـ"الخليج 365"، إن البعض يشعرون بالحزن لأنهم لا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون الجماعة ولا التراويح.

واستكمل الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، بقوله إنه لا يوجد في شريعتنا إحباط أو يأس، ولا نكد، فيوجد قاعدة فقهية تقول كل معذور مأجور، يعنى إن جاء عذر منعك عن طاعة فتفعل ما في قدر استطاعتك وتأخذ نفس الأجر كاملا.

وأضاف عاشور، أن النبى قال إن الله يقول للملائكة اكتبوا للعبد ما كان يفعله صحيحا سليما، وأن النبى علمنا أن الأجر مرتبط بالعبادة وليس بالمساجد، يعنى نريد قلبك وخشوعك أيها الساجد، ونريد أن تكون كل بيوتنا مساجد، ونصلى فيها التراويح ونقول الأذكار، والسلوك والأخلاق الطيبة، وكثيرا من الأخلاقيات ونجتمع بطريقة رمضان في بيوتنا كما كنا نجتمع في مساجدنا.