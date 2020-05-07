شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المدارس الخاصة: ليس من حق المدراس الخاصة طلب مصروفات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بدوى علام نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة، من الممكن أن يكون قرار مطالبة أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل من بعض المدارس الدولية وليست الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يحق لأى مدرسة خاصة المطالبة بمصروفات العام الدراسى المقبل إلا فى مرحلتى kg1 وkg2 فيمكن المطالبة بجزء فقط من المصروفات.

وتابع بدوى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إنه فى حال مطالبة أحد أولياء الأمور بدفع المصاريف الدراسية للعام المقبل، فلا يقوم بدفعها ويحق له اللجوء لوزارة التربية والتعليم والشكوى من ذلك.

من جانب أخر، طالب النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بضرورة التوصل لحل وسط وعادل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور فيما يخص مصروفات الفصل الدراسي الثاني، بعد توقف الدراسة بالمدارس وتطبيق التعليم عن بعد نتيجة انتشار وباء الكورونا «كوفيد – 19».

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وأوضح النائب، أن مطالب أولياء الأمور تعد مشروعة وهي تخفيض وتأجيل المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني 19/2020، فضلًا عن استرداد مصاريف الأنشطة والانتقالات بعد قرارات وزارة التربية والتعليم؛ بتعليق الدراسة، إلا أنه في الوقت ذاته العملية الدراسية لم تنتهِ ولكنها تحولت للنظام الإلكتروني، ومعلمي المدارس الخاصة والدولية يقومون بتصوير شرح المقررات واستكمال المنهج ورفعها على القنوات والصفحات الخاصة بكل مدرسة لأداء دورهم على أكمل وجه.

وأوضح بركات، أن المصروفات في بعض المدارس الخاصة تصل إلى ٤٠ ألف، إضافة لمصاريف أخرى مُسبقة الدفع؛ كالأنشطة والانتقالات -الباص- التي تبلُغ ما بين 3500 جنيه و5800 جنيه للمدارس التي تتراوح المصاريف الدراسية فيها ما بين 10 و40 ألف جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن مطالب أولياء الأمور الخاصة باسترداد نصف قيمة الفصل الدراسي الثاني في الوقت الحالي تضر بالعملية التعليمية ولكن يجب الانتظار حتى نعبر بمصر من الأزمة، حيث تقوم المدارس الخاصة والدولية بسداد رواتب المعلمين والإداريين والعمال وكذلك سداد التزامات المدارس الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والإنترنت.