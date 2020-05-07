شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف طرح منتجات الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال شهر رمضان.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة صرف سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر، وذلك فى إطار حرص من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر، وذلك من خلال محال بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتى توفرها الوزارة.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد استمرار طرح الكوبونات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة "العامة والمصرية"، من أجل مساعدة غير القادرين على شرائها وتقديمها للمحتاجين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية، حيث تعد هذه الكوبونات أحد أوجه التكافل الاجتماعى، وأن هذه الكوبونات تتيح لحاملها صرف جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما أن هذه الكوبونات السلعية بقيمة مالية بفئات 20 و50 و100 جنيه، ومقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على أى سلعة يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.