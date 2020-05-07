شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يؤدى اليمين الدستورى كرئيس للوزراء أمام البرلمان العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام البرلمان العراقي، حسبما ذكرت قناة العربية.

وصوت البرلمان العراقى على الحكومة الجديدة، ووافق البرلمان على وزيرى الداخلية والدفاع، كما وافق البرلمان على وزراء المالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالى.

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وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمام البرلمان، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل، وليست حكومة أزمات، ونرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.

وفى وقت سابق، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقى علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن كتلتة ستحضر الجلسة بكامل أعضائها.