أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و17 حالة وفاة 9 إجراءات حاسمة يستأنف من خلالها مجلس الدولة عودة جلساته السبت المقبل ترامب: أزمة وباء كورونا أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر في أول زيارة منذ تفشى كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب الأسبوع المقبل الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 1815 وخروجهم من مستشفيات العزل عتاة الإجرام.. "الحكيم خٌط الشرقية" سنوات من المراوغة انتهت بصحبة فتاة تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الرابع عشر بشهر رمضان المعظم وزيرة الهجرة: كتائب إلكترونية حاولت استغلال أزمة العالقين لزعزعة ثقة المواطن صندوق النقد الدولى يجتمع الاثنين المقبل لنظر قرض سريع لمصر الأوقاف تطلق مشروع صكوك الأضاحى بمبلغ 1800 جنيه للصك تسيير 3 رحلات استثنائية لنقل المصريين العالقين بعدة دول بسبب فيروس كورونا السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية بسيناء والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية Advertisements النقل: نقلنا بالسكة الحديد أمس 341 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا مجلس الدولة يستأنف عودة جلساته تدريجيا بداية من السبت المقبل صور.. مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم والمتقاضين يلتزمون بارتداء الكمامات مكافحة الإدمان: خلو 13عملا دراميا من مشاهد تعاطى خلال رمضان أبرزها الاختيار لطلاب أولى وثانية ثانوى..احصل على كلمة المرور المواد المتبقية من الامتحان التعليم: 583 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا ختبار الجغرافيا إلكترونيًا ترامب: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما وأصبح لدينا مصانع للكمامات غادة والى: رصد 9000 موقع يستغل الأطفال جنسيا خلال أزمة كورونا نقابة الأطباء: خصم 25% من غرفة صناعة الملابس الجاهزة للأعضاء وأسرهم مُغادَرة الرحلة الاستثنائيّة الـ 16 من القاهرة مُتوجّهة إلى العاصمة بغداد السكة الحديد تتبرع بـ25% من راتب القيادات خلال مايو لصالح جهود مواجهة كورونا صور.. بناء أدوار مخالفة بالمقطم رغم قرار وقف تراخيص المبانى التأمين الصحى: صرف شهر مكافأة بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين بالهيئة

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