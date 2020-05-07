أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
9 إجراءات حاسمة يستأنف من خلالها مجلس الدولة عودة جلساته السبت المقبل
في أول زيارة منذ تفشى كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب الأسبوع المقبل
تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الرابع عشر بشهر رمضان المعظم
صندوق النقد الدولى يجتمع الاثنين المقبل لنظر قرض سريع لمصر
ترامب: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما وأصبح لدينا مصانع للكمامات
غادة والى: رصد 9000 موقع يستغل الأطفال جنسيا خلال أزمة كورونا
مُغادَرة الرحلة الاستثنائيّة الـ 16 من القاهرة مُتوجّهة إلى العاصمة بغداد
صور.. بناء أدوار مخالفة بالمقطم رغم قرار وقف تراخيص المبانى
التأمين الصحى: صرف شهر مكافأة بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين بالهيئة
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