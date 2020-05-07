شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: انتهاكات الحوثي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الصواريخ الباليستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات التحالف العربى، عن 2572 انتهاكا حوثيا منذ إعلان وقف النار في اليمن، كما أكدت أن انتهاكات الحوثي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الصواريخ الباليستية، وكما قال التحالف إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 انتهاكا.

وذكر التحالف، وفقا لقناة (العربية) الفضائية الثلاثاء أن 2399 انتهاكا حوثيا وقع منذ إعلان وقف النار في اليمن.

كان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.