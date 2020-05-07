شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات تصل لـ25%.. الزراعة تعلن زيادة معروض الخضر واللحوم بمنافذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة العامة للزراعات المحمية، مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن، بمنافذها الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الزراعات المحمية الثابتة والمتنقلة خلال شهر رمضان.

وأكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لأكثر من 100 سلعة، موضحا أنه بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان"، وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية، وهناك تخفيضات من 20 إلى 25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشيرا إلى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

وأكد "فتحى"، أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار.