شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأمين لجان امتحانات الثانوية ضد الغش لن يقل أهمية عن تجهيزها صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة استعدت بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة وحددت كل التفاصيل الإجرائية الخاصة بعقد الامتحانات تزامنًا مع استمرار فيروس كرورنا المستجد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة: الوزارة لن تتهاون فى تأمين الأسئلة ولجان الامتحانات لمنع الغش، قائلة: كما أن الوزارة استعدت بشكل جيد لتأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا أيضًا استعدت للتصدى لظاهرة ومحاولات الغش، ولن يقل التأمين ضد الغش فى أهميته عن التأمين الصحى والوقائى.

وأوضحت المصادر، أن هناك محاور أساسية فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة على رأسها تامين اللجان صحيًا ولمنع الغش، مع تطبيق كل الضوابط التى تضمن دخول الطلاب وأداء الامتحان بشكل سليم وفقًا للقانون بحيث يحصل الطالب على حقه فى عدد مرات دخول امتحانات الثانوية العامة.

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وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف عن الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتًا إلى أنه من المُقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة فى اجتماع مجلس الوزراء، غدًا الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجارى، حيث أنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل

وأوضح شوقى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، لافتا فى رده على سؤال للنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.

وأضاف أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالب، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كافة اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات او جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.