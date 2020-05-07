المدن الجامعية بالأزهر بالقاهرة تستقبل الفوج الثالث للعائدين من الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبلت مدن الأزهر الجامعية بالقاهرة، الأربعاء، الفوج الثالث من المصريين العائدين من بعض الدول العربية لتأدية مدة الحجر الصحي، الذي قررته وزارة الصحة.

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، عن شكره للأطباء والعاملين بالمدن لحسن تعاونهم في استضافة العائدين من الخارج، مؤكدا أن تكاتف الجميع والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سيكون عاملا قويا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المدن الجامعية ترحب باستضافة الأشقاء المصريين العائدين من الدول العربية خلال هذه الجائحة، مشيداً بدور الدولة في خطتها لعودة العالقين بالخارج.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على المستشفيات، إن المدن استقبلت مايقرب من ألف مواطن، وتستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة.

