"العربية دخلت في السور".. رعونة سائق تودي بحياة فرد أمن بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي فرد أمن خاص مصرعه، الأربعاء، صدمته سيارة ملاكي بشارع الهرم. العاشرة مساء اليوم، اختلت عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي نبيتى ماركة شيفرولية بدون لوحات معدنية، واصطدامه برصيف المشاة وسور محل حلواني شهير بشارع الهرم ناصية شارع فاطمة رشدي. نتج عن الحادث حالة وفاة فرد أمن يعمل بمحل حلواني شهير بشارع الهرم كان أعلى الرصيف، ووقعت تلفيات بالسيارة والرصيف وسور المحل. وتم نقل المتوفي إلى المستشفى، والتحفظ على سائق السيارة بقسم شرطة العمرانية.

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