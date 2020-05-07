نشرة الحوادث المسائية.. عودة العمل تدريجيا في مجلس الدولة وحريق هائل بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الأمن يكشف حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالجمالية.

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-سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالدقي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية–عاطل) حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقي.

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-ضبط مُنتحلي صفة مفتشي تموين للاستيلاء على أموال المواطنين بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على اثنين من مرتكبي واقعة انتحال صفة مفتشي تموين للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم عدم تحرير محاضر ضدهم بالقاهرة.

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-ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عنصر إجرامى قام بغسل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

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-تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث عنف طلعت حرب" لـ3 يونيو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب"، لجلسة 3 يونيو.

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-الفتوى والتشريع تُلزم "الاتصالات" بدفع 74 ألف جنيه لـ"العدل"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببراءة ذمته من أداء رسوم قضائية عن دعوى اقتصادية وبلغت قيمتها 74 ألف جنيه.

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-تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ3 يونيو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 3 يونيو.

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-تأجيل محاكمة 37 متهمًا في الاستيلاء على أموال مصابي الثورة لـ28 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث ثورة يناير، لجلسة 28 مايو.

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-مجلس الدولة يستأنف جلساته تدريجياً مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من 9 مايو الجاري.

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-الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين المالية والاستثمار على 800 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جدوى إبداء الرأي في النزاع القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة المالية، على 805 ملايين و812 ألف جنيه، والتي طالبت بها الهيئة وزارة المالية لخصمها منها دون وجه حق.

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-20 مليون جنيه خسائر حريق ميت نما بشبرا الخيمة

عاين فريق من النيابة العامة، بقسم أول شبرا الخيمة، موقع حريق مخزن للنجف ببرج سكني بميت نما، وقررت انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لفحص ومعرفة أسباب الحريق وحصر وتقدير التلفيات والخسائر، والتي قدرت مبدئيا بحوالي 20 مليون جنيه.

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