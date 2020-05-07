بالفيديو.. لحظة مداهمة مقر غير مرخص يُدير قنوات فضائية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو للحظة مداهمة مباحث المصنفات لمقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أكدت إنشاء شخص مجموعة قنوات فضائية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج )، وتستخدم أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وعرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وبتقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع "مندوب تسويق"، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، 4 وحدات معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا لوجو القنوات، ووحدتين تخزين خارجية "هارد ديسك"، 2 كاميرا تصوير احترافية، و3 راوتر للاتصال بالإنترنت، 2 سويتش، 10هواتف محمولة لاستخدامها في الكول سنتر لاتصال العملاء لطلب المنتجات عبر الأرقام التى تظهر على شاشة القناة ،مجموعة من أوراق خريطة عرض البرامج "البلاى ليست "، مجموعة كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مبلغ مالى حصيلة بيع المنتجات الطبية وأدوية التخسيس مجهولة المصدر".

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وتمثلت المخالفات في (إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القديمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق، واستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ورفع محتوى إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعي المصري، وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.