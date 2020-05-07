بالفيديو.. الداخلية تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل.

وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.