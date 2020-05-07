"استئناف القاهرة": عودة عمل الدوائر المدنية في الأسبوع الثاني من مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها؛ اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو.

ونص القرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ - حصل الخليج 365 على نسخة منه - اليوم الأربعاء، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتعم في محافظات ثانية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.

ويقتصر القرار على شهر مايو على لحين صدور قرارات أخرى؛ طبقا لما يستجد من أمور.