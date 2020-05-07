ضبط مُنتحلي صفة مفتشي تموين للاستيلاء على أموال المواطنين بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على اثنين من مرتكبي واقعة انتحال صفة مفتشي تموين للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم عدم تحرير محاضر ضدهم بالقاهرة. وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضمنت قيام 4 أشخاص بانتحال صفة مفتشي تموين والتردد على أصحاب المحال والأكشاك التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم. Advertisements وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة "سائق، وحاصل على دبلوم" حال تواجدهما أمام أحد الأكشاك بدائرة القسم منتحلان ذات الصفة والاستيلاء من مالك الكشك على مبلغ مالي مقابل عدم تحرير محاضر ضده. وعُثر بحوزتهما على سيارة ملك السائق أوراق مزورة منسوبة لجهات حكومية وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخران" جاري ضبطهما". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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