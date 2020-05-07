محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالجمالية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرا بعنوان ( الآثار تحرر محضر بسرقة شريط نحاس "غير أثري" من مسجد الأمير جمال الدين الأستادار بدائرة قسم شرطة الجمالية) بالقاهرة.
وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من مفتش آثار إسلامية بالمجلس الأعلى للآثار تضرر خلاله من عامل بورشة بجوار المسجد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بإتلاف شريط نحاسي (غير أثري) بطول ( 5×40سم) خاص بالمسجد.
وباستدعاء المشكو في حقه حضر وتعهد بإصلاح الشريط النحاسي على نفقته الخاصة وتم الصلح والتوفيق بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.