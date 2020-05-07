الأمن يكشف حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة سرقة شريط نحاس أثري من مسجد الأمير جمال الدين بالجمالية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرا بعنوان ( الآثار تحرر محضر بسرقة شريط نحاس "غير أثري" من مسجد الأمير جمال الدين الأستادار بدائرة قسم شرطة الجمالية) بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ من مفتش آثار إسلامية بالمجلس الأعلى للآثار تضرر خلاله من عامل بورشة بجوار المسجد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بإتلاف شريط نحاسي (غير أثري) بطول ( 5×40سم) خاص بالمسجد.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر وتعهد بإصلاح الشريط النحاسي على نفقته الخاصة وتم الصلح والتوفيق بينهما.