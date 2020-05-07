مصر | ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 صورة فرد الأمن الخاص بمحل حلواني شهير الذي توفى مساء أمس الأربعاء، إثر اصطدام سيارة به حال تواجده بمكان عمله.

واصطدم قائد سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، حال سيره بشارع الهرم، حوالي الساعة 10 مساء أمس الأربعاء، رغم فرض حظر حركة سير المواطنين بالشارع، بـ"رصيف المشاة"، وسور محل حلواني شهير، بشارع فاطمة رشدي، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

ونتج عن الحادث مصرع فرد الأمن الخاص بمحل الحلواني، وإحداث تلفيات بالسيارة ورصيف المشاة، وسور المحل، وجرى نقل جثة المتوفى بواسطة سيارة الإسعاف، والتحفظ على سائق السيارة بقسم شرطة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود متوفى بشارع فاطمة رشدي بنطاق القسم.

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انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عبدالرحمن محمدين معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة "نبيتي اللون" ماركة شيفرولية، بدون لوحات معدنية، اصطدم قائدها بسور محل حلواني شهير ورصيف مشاة ما أسفر عن مصرع "مصطفى"، فرد الأمن الخاص بمحل الحلواني إثر اصطدام السيارة به، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية، عاطل) حال إستغلالهم لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبرفقتهم (تسعة أطفال) يتراوح أعمارهم (بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين المشار إليهم").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى إستغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للإستفادة المادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.