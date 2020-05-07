مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة ربة منزل.. وتفاصيل سقوط رجل بترعة الزمر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة ربة منزل.. وتفاصيل سقوط رجل بترعة الزمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

حصلت بوابة "الخليج 365" على فيديو يوضح لحظة انقلاب سيارة ملاكي بشارع فاطمة رشدي، بمنطقة الهرم، واصطدامها بآخرين، وإصابة فرد أمن.

وتلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بشارع الهرم وإصابة شخص، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفي، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، في التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.

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انتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمناظرة جثة سيدة عثر عليها داخل شقتها بمنطقة العمرانية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساته، ولمعاينة الموقع.

داخل شقتها.. هكذا عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة، بأحد العقارات، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على اثنين لقيامهما بانتحال صفة مفتشي التموين والتردد على أصحاب المحال والحصول على مبالغ مالية بالبساتين.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضمنت قيام "4 أشخاص" بانتحال صفة مفتشي تموين والتردد على أصحاب المحال والأكشاك التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة " وهما سائق، وآخر حاصل على دبلوم، حال تواجدهما أمام أحد الأكشاك بدائرة القسم منتحلان ذات الصفة والاستيلاء من مالك الكشك على مبلغ مالي مقابل عدم تحرير محاضر ضده، وعثر بحوزتهما على ( سيارة ملك السائق أوراق مزورة منسوبة لجهات حكومية ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخرين (جار ضبطهما).