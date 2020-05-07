مصر | "ملهاش حد يسأل عليها".. حل لغز العثور على جثة سيدة العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ملهاش حد يسأل عليها".. حل لغز العثور على جثة سيدة العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ملهاش حد يسأل عليها".. هذا ما كشفت عنه تحريات أجهزة الأمن بالجيزة بشأن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بأحد العقارات بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، حيث كانت تعيش بمفردها، بالشقة سكنها بالطابق الأرضي، وكانت تعاني من أمراض مزمنة لكبر سنها، فضلا إلى أنها كانت تعاني من مرض السكر منذ عدة سنوات.

وبينت التحريات، أن المتوفاة تغيبت منذ يومين، ومساء اليوم الأربعاء، تلاحظ للأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

ومعاينة رجال مباحث الجيزة، توصلت إلى سلامة جميع أبواب ونوافذ شقة المتوفاة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أن وفاتها طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة، بأحد العقارات، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع متفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي، وأن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المتوفاة، دفعت أحد الأهالي إلى إبلاغ الشرطة.

أقوال جيران المتوفاة، أفادت بأنها كانت تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها " ملهاش حد يسأل عنها".. على حد قولهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها ومعرفة سبب وفاتها، والتصريح بالدفن بعد ذلك.