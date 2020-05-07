مصر | "الرائحة الكريهة" تقود للعثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الرائحة الكريهة" تقود للعثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل شقتها.. هكذا عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة، بأحد العقارات، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع متفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب عبد الرحمن محمدين، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي، وأن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المتوفاة، دفعت أحد الأهالي إلى إبلاغ الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها ومعرفة سبب وفاتها، والتصريح بالدفن بعد ذلك.

"ضرب ابنه على وشه وقتله بمطواة".. هكذا أنهي صاحب صالة جيم ثلاثيني العمر، حياة حارس عقار ستيني العمر، داخل الجراج عمله، بشارع الجمهورية، بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لحي الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول "جمال.م.س"، 64 سنة، حارس عقار، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد سكان العقار حراسته.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن " عمرو.أ"، 36 سنة، صاحب صالة جيم، أرسل نجل المجني عليه لشراء متطلبات له، ولدي تأخره صفعه على وجهه، ما أثار حفيظة والده.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بالجراج سكنه وعمله، وتعدى عليه بالسب والشتم، ثم سدد طعنات بجسده، بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته، وفر هاربا.

حاول نجل المجني عليه إنقاذ والده، فأسرع بنقله بتوك توك قيادته، إلى مستشفي بولاق الدكرور، لكنه توفي فور وصوله المستشفي.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه، بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.