مصر | القبض على المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في البدرشين.. وكشف سر الجريمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر القبض على المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في البدرشين.. وكشف سر الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على المقاول المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في البدرشين، وذلك بعد تشكيل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث لفريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من مستشفى أم المصريين بوصول شخص جثة هامدة إثر إصابته بطلقات بمنطقة الصدر.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية لمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه أصل إقامته بإحدى محافظات الصعيد، ووجود خلافات مالية بينه وبين مقاول يدعى "س" مقيم قرية أبو صير، التابعة لمركز البدرشين.

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وبينت التحريات الأولية إلى أن الأول حضر من مسقط رأسه بإحدى محافظات الصعيد، رفقة اثنين للحصول على مبلغ حوالي ربع مليون جنيه من الثاني قيمة صفقة مشبوهة.

وواصلت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، أشهر على إثرها المقاول سلاحا ناريا وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه محدثًا إصابته، وعلى إثر ذلك، أسرع مرافقيه بنقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، إلى مكان هروب المتهم، وأعدت مأمورية للقبض عليه تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.