أخبار مصر | وزير التعليم يحذر من "جهابذة السوشيال ميديا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يحذر من "جهابذة السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المواطنين، عدم الاستماع إلى من وصفهم بـ"جهابذة السوشيال ميديا"، موضحا أن أحدهم زعم عدم تصحيح أبحاث صفوف النقل.

وكتب "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفتي أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل.. الحقيقة.. يتم تقييم الأبحاث على أساس "نجاح ورسوب" فقط ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا أو مدفوع الأجر".

وأضاف الوزير:" لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.