أخبار مصر | حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي النزهة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي النزهة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن حي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل رئيس الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن إزالة أعمال مخالفة لـ150 متر مسطح بمحطة وقود بميدان هليوبوليس، بالإضافة إلى 150 متر بالدور الأول عبارة عن خرسانات.

وأكد عقل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء اليوم، إزالة غرفتين بقطعة أرض فضاء رقم 6 شارع المنتزة، مساحة 32 متر مربع مسطح، وتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر لمالكها وعرضه على النيابة العسكرية.

محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو

وفي سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة، فى بيان صحفي اليوم، أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية، وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.

وأوضح أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

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ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بالمجزر الآلي.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.