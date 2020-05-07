أخبار مصر | وزير التعليم يرد على شكاوى التسجيل في الامتحانات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يرد على شكاوى التسجيل في الامتحانات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني "اختياري" لمن يريد "تسجيل شكوى" ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني.

وأضاف شوقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع".

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل او الشهادة الاعدادية سواء كان علي منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وتقول الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج،.

وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق، ثم يحب علي الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلي الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

أما عن خطوات التسليم فعلي الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الPDF كالآتي: اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" وبعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع ثم قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة "التفاصيل" اضغط على زر "التسليم النهائي".