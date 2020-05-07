أخبار مصر | تعيين باسم عيسى مديرا للمعهد القومي للكبد ومستشفى حميات إمبابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعيين باسم عيسى مديرا للمعهد القومي للكبد ومستشفى حميات إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، مساء اليوم، قرارًا بتولي الدكتور باسم عيسى، مديرا للمعهد القومي للكبد، ومستشفى حميات إمبابة.

وعين الدكتور محمود خليل، نائب مدير المعهد القومي للكبد، بعد أن قام بأعمال مدير المعهد القومي للكبد، لحين تعيين مدير له، في مارس الماضي.

وكان مستشفى حميات إمبابة، تم ضمه للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، منذ ثلاث سنوات، وتطويره وإعادة هيكلته، وتم تجهيز دور كامل منه من بداية ازمة فيروس كورونا في شهر فبراير لاستقبال حالات الاشتباه والعزل، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، وتم تغيير اسمه ليصبح المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.