شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعلن ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 34 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة إلى 34 حالة، بعد ظهور حالة جديدة بمدينة موط.

وأكد المحافظ في بيان، الأربعاء، أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين ومنها، البدء في تجهيز الوحدة الصحية بقرية الشيخ والي بالداخلة لاستقبال مرضى الأورام، لتلقي جرعات العلاج الكيماوي اعتبارًا من السبت المقبل، والبدء في صرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بـ6 قرى بمركز الداخلة، وجاري استكمال عمليات الصرف بباقي القرى والمراكز.

وأشار المحافظ إلى تعافي أحد حالات الإصابة ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بأبوتيج، فيما يتم تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، بالإضافة إلى تيسير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ ٢٢٥٧ مواطنًا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

وشدد المحافظ على ضرورة مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.