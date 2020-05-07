شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج الحالات الحرجة.. «صحة أسوان» تسحب عينات «بلازما دم» متعافين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سحبت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، مساء الأربعاء، عينات بلازما دم من المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، لعلاج الحالات الحرجة داخل مستشفى العزل تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبإشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصفي أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية.

وقال الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائي بإدارة أسوان الصحية، إن اثنان من المتعافين في مدينة أسوان تبرعا بعينات ببلازما دم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن هؤلاء المتعافين هم أول أسرة كاملة كانت مصابة بفيروس، قائلًا: «عقب تقديم دعوة لهم لم يتأخروا، وعلى الفور ذهبوا إلى المستشفى وتبرعوا بدمهم».

وأوضح «نجيب» أنهم أول متعافين يتبرعون ببلازما دم «الأجسام المضادة» داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن سحب العينات تم داخل معمل الدم بمستشفى أسوان الجامعي، وبعد الانتهاء من أخذها تم فصلها وإرسالها إلى مستشفى الصداقة التخصصي بأسوان وتقديمها لمرضى الحالات الحرجة.