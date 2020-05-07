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شكرا لقرائتكم خبر عن «عم شعبان» يرقص في «عزل العجمي» احتفالًا بتعافيه من فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عبر مسن يدعى عم شعبان عن فرحته الغامرة بتعافيه من فيروس كورونا المستجد لدى خروجه من مستشفى العجمي المركزى لعزل المصابين بالفيروس، الأربعاء، حيث قام بالرقص داخل المستشفى فرحا بشفائه.
وجاء خروج «عم شعبان» ضمن 6 مسنين تقرر خروجهم من المستشفي بعد تعافيهم من المرض، وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، إنه تم خروج 6 حالات كبار السن بعد تعافيهم من مرض «كوفيد 19».
وعلقت «ميرفت» على ثناء وشكر المرضى قائلة: «فرحتهم ودموعهم ودعاءهم لنا ميتقدرش بثمن والله»، مضيفة أنه بتعافي وخروج 6 حالات جديدة من المحجوزين بالمستشفى يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 93 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
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الوضع في مصر
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اصابات
7,588
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تعافي
1,815
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وفيات
469
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.