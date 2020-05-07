شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «عزل كفر الدوار» يحتفلون بانتهاء العمل: «أهدى مستشفى في العالم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أطباء الفوج الثاني بمستشفى كفر الدوار الشاملة المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد بانتهاء عملهم رسميًا، الأربعاء، واستلام الفوج الثالث العمل، بعد إعلان سلبية جميع نتائج المسحات الخاص بالفريق، الذي يغادر المستشفى إلى العزل المنزلى لمدة 14 يومًا.

وبثت الصفحة الرسمية للمستشفى مقطع فيديو لحفل وداع الأطباء في المستشفى بعد ظهور نتيجة المسحات، وقال الدكتور على حجازى، أخصائى الأطفال: «الفريق كله تعب واجتهد وربنا وفقنا، بس برضه خلوا بالكوا واقعدوا في بيوتكم».

أضاف الدكتور محمد الصايم، أخصائى الحميات: «كانوا 14 يوم من أهم مهمة في حياتنا، ووضعنا نظام جيد للتعامل مع الحالات، وباذن الله نتخلص من هذا الفيروس اللعين قريبًا».

وأشار الدكتور مدحت الصافى، أخصائى العناية المركزة إلى «أن جميع أفراد الفريق كانوا على قدر المسؤولية»، وقال الدكتور عبدالفتاح اللافى، أخصائى الصدر: «كفاية اننا طلعنا بالصبحة الجميلة ومش عايزين ننسى بعض ونظل على تواصل».

أما الدكتور ابراهيم عبدالسلام، أخصائى الصدر، فقال: «14 يوم عدوا بسرعة، وربنا يكرم الفرق المقبلة»، وعلق الدكتور عصام عبدالمجيد، نائب مدير المستشفى، مدير إدارة الأزمات، قائلًا: «المجموعة كانت متآلفة والفريق الطبى كان مميز جدًا والحمد لله الفريق كله أنهى عمله بصحة جيدة».

وقال الدكتور أحمد خليفة، رئيس الفريق الطبى: «أنا سعيد بالصحبة الجميلة، وأشكر كل الفريق من العمال والفنيين والهيئة التمريضية والدكتور ياسر زايد مدير إدارة المستشفى وسعيد على المجهود الرائع الذي بذله الفريق ونتمنى التوفيق للفريق المقبل في مهمته».

وعلق الدكتور محمد السبعاوى، أخصائى الصدر: «كان معكم الدكتور محمد السبعاوى من أهدى مستشفى في العالم»، وختم الدكتور ياسر زايد، مدير عام المستشفى: «متشكر لكل عامل وممرضة، ومتشكر لكل الفريق. الفريق ده أبدع وكانوا عند حسن الظن ونتائج عملهم رائعة، وأشكر جميع أعضاء الفريق فردًا فردًا».

Advertisements